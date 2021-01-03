Masterchef finali için nefesler tutuldu! Şampiyon Serhat mı, Barbaros mu olacak? | Video

Programın en başından bu yana iddialı iki isim Masterchef finalinde karşı karşıya geliyor. Barbaros ve Serhat'ın bu akşamki mücadeleleri sonucunda bir isim şampiyon seçilecek. Heyecanla beklenen bölümde neler yaşanacağı merak edilirken 2 Ocak yayınlanan bölümde ortaya çıkarttığı tabaklarla jürinin gönlünü fetheden Barbaros, Serhat'i iki puan fark attı. Peki, Masterchef finali nerede yayınlanacak, canlı mı olacak? Masterchef puan durumu ile kim önde?