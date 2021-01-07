Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir.



Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

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