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Herkes ’nın peşinde!

'nin yeni dizisi , geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Başrollerinde ile 'nin yer aldığı dizi, aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle izleyiciye görsel bir şölen sundu. Hikaye kurgusu, karakterleri ve İstanbul görüntüleriyle ekran başındakilerden tam not alan Akıncı, sosyal medyada da gündem oldu. Akıncı’nın ikinci bölümünde heyecan devam ediyor. Sırlar ortaya çıkıyor. İşte Akıncı’nın 2. Bölümünde olacaklar…

Giriş Tarihi: 7.1.2021 11:59 Son Güncelleme: 7.1.2021 12:09 ABONE OL
Herkes Akıncı’nın peşinde!

Akıncı'nın ikinci bölümünde heyecan devam ediyor. Sırlar ortaya çıkıyor. İşte Akıncı'nın 2. Bölümünde olacaklar…

Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar.

Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.

Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.

Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir.


Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

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Herkes Akıncı’nın peşinde!
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