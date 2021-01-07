Video Fragman Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Akıncı 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
07.01.2021 | 11:46

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OTOMATİK OYNAT

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Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

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