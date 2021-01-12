Son dakika magazin haberi: Demet Şener ve Cenk Küpeli boşandı! İşte evliliğin bitme sebebi...

Demet Şener, İbrahim Kutluay'la 11 yıllık ilişkisini olaylı bir şekilde sonlandırmıştı. Şener, boşandıktan kısa bir süre sonra birkaç aydır aşk yaşadığı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu.

İkilinin bu hızlı evliliği hayranlarını şaşırtmıştı. Ancak Demet Şener ve Cenk Küpeli'den son dakika haberi geldi.

DEMET ŞENER VE CENK KÜPELİ BOŞANDI

Hürriyet'in haberine göre; 21 Haziran 2019'da dünyaevine giren Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti boşandı. Bu sabah İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sine gelen Şener ve Küpeli evliliğini noktaladı.

NEDEN BOŞANDILAR?

Büyük bir aşk ile evlenen çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu iddia edildi.

CENK KÜPELİ'NİN AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Öte yandan Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddia edilmişti. Eski basketbolcu Cenk Küpeli'nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu öne sürülmüştü.

Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, 'bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir' demişti. Ayrıca Cenk Küpeli'nin ailesi, Demet Şener ile nikah törenine katılmamıştı.

AİLESİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ise şöyle konuşmuştu; Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.

Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz.

Resmen Kutluay Ailesi'ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor.