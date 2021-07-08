Ünlü Manken Demet Şener'in mavi mayolu görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Genç kızlara taş çıkardı
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Ünlü Manken Demet Şener'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı mavi mayolu görüntülerine beğeni yağdı! İşte Demet Şener'in mavi mayosu ile genç kızlara taş çıkardığı o görüntüleri...