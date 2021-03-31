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Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:20 Son Güncelleme: 31.3.2021 18:22

'in kızı Tatlıses güzellik merkezinde saldırıya uğradı! 'in korku dolu anları!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzellik merkezinde saldırıya uğradı! Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları!

Usta sanatçı 'in kızı Tatlıses korku dolu anlar yaşadı. , 'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak İstanbul Nişantaşı'ndaki iş yerine, yabancı uyruklu birkaç kişi tarafından saldırıldığını ifade etti. Dilan Çıtak hırsızlık amaçlı saldırıdan yaralanmadan kurtulsa da bir çalışanı kafasından yaralandı. Genç şarkıcı ilk şoku atlattıktan sonra soluğu karakolda aldı. İşte tüm yaşananlar...

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken, burada çalışan bir kişi kafasından yaralandı. Çıtak Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.

Olay Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde meydana geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen dört kişilik grup güzellik merkezinde bakım yaptırdı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzellik merkezinde saldırıya uğradı! Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! | Video

Bir süre sonra taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayda güzellik merkezinde çalışan bir görevli darp edildi. Dükkanda olan Dilan Çıtak sokağa çıkıp polislerden yardım istedi. Polislere yaşanan kavgayı anlatan Çıtak, 'kapıları tekmelediler, yabancı uyruklulardı' ifadelerini kullandı.

Koşar adımlarla karakola giren Dilan Çıtak Tatlıses, "Tırnakçı dükkanıma saldırdılar. Şikayetçi olmaya geldim. Bir çalışanımız ağır yaralı" dedi. Olay sonrası soluğu karakolda alan Çıtak'ı, sevgilisi Levent Dörter yanlız bırakmadı. Dörter ilerleyen dakikalarda yanlarında çalışan bir gençle karakoldan ayrıldı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzellik merkezinde saldırıya uğradı! Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları!
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