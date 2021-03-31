İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzellik merkezinde saldırıya uğradı! Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak saldırıyı yara almadan atlatırken, burada çalışan bir kişi kafasından yaralandı. Çıtak Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi oldu.