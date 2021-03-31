İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses güzellik merkezinde saldırıya uğradı! Dilan Çıtak Tatlıses'in korku dolu anları! | Video

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses korku dolu anlar yaşadı. Dilan Çıtak Tatlıses, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğradı. Çıtak İstanbul Nişantaşı'ndaki iş yerine, yabancı uyruklu birkaç kişi tarafından saldırıldığını ifade etti.