Saldırıya uğrayan Bahar Candan yaşadıklarını anlattı! 'Seni ve tipini beğenmiyorum' diyerek darbedilen Bahar Candan'dan olay açıklama!

Hiç düşünmemiştim. Beni sevmeyen birinin bir gün yanıma gelip bana vurabileceğini hiç hayal etmemiştim. Bu hepimizin başına gelebilecek bir şey. Senin annenin, benim annemin, benim başıma her an herkesin... Şu anda, sokağa çıktığı an, bir saldırganın saldırısına uğrayabilir. Sırf kadın olduğu için, ondan güçsüz olduğu için...