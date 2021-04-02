TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!

TikoTok fenomenlerinin Demet Akalın şarkısı videosu sosyal medyada olay oldu!

GENÇ FENOMENLE DEMET AKALIN ARASINDA GERİLİM

Kredi kartından yapılan harcamayı gören Demet Akalın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir sahtekarlık, dolandırıcılık bu" diye isyan ederek tüm anne ve babaları uyardı.