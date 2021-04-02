Haberler Günaydın Haberleri TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
Giriş Tarihi: 2.4.2021 17:39 Son Güncelleme: 2.4.2021 17:48

mağduru olan oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!

TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!

mağduru olan ‘Kredi kartımdan 7 bin TL çekilmiş bu resmen hırsızlık’ demişti. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı , TikTok canlı yayınında bilmeden bastığı para gönderme butonlarıyla izlediği kişiye tamı tamına 7 bin TL gönderdi. Bu konuya sitem eden Akalın, TikTok fenomenlerinin oldu. Fenomenler Akalın'ın sözlerinden yapılan şarkıya klip çekerek hesaplarından paylaştı.

Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşadı. 7 yaşındaki Hira, ailesinin telefonunu alarak TikTok'tan bir canlı yayın izlemeye başladı.

Hira'yı gören TikTok fenomeni ise "Çiçek emojisine bas" diyerek kendisine para göndertti. Hira ise ne olduğunu bilmeden emojilere basarak izlediği fenomene tam 7 bin TL gönderdi.

TikoTok fenomenlerinin Demet Akalın şarkısı videosu sosyal medyada olay oldu!

GENÇ FENOMENLE DEMET AKALIN ARASINDA GERİLİM

Kredi kartından yapılan harcamayı gören Demet Akalın ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu nasıl bir sahtekarlık, dolandırıcılık bu" diye isyan ederek tüm anne ve babaları uyardı.

Hira'nın farkında olmadan para gönderdiği fenomen Özgür Balakar ise bir açıklama videosu çekerek "Burası böyle bir platform, biz bu hediyeleri zorla çekmiyoruz kimseden onlar gönderiyor.

Bize soyguncu demen beni gerçekten çok kırdı. Parayı geri gönderirim Demet Abla. Sakin ol, sakinleş. Tek derdimiz para olsun" dedi.

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TikTok mağduru olan Demet Akalın alay konusu oldu! Fenomenler sosyal medyadan böyle ti’ye aldılar!
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