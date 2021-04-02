TikoTok fenomenlerinin Demet Akalın şarkısı videosu sosyal medyada olay oldu!
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın 7 yaşındaki kızı Hira Kurt, TiokTok fenomenine 7 bin TL göndermesi üzerine yaptığı açıklamalar şarkı oldu! TikTok fenomenlerinin Demet Akalın'ın sözlerinden yaptığı şarkının videosu sosyal medyada ilgi gördü...