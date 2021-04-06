İftira atma Özge! Doğum günü partisine baskın olan Özge Özpirinçci gazetecilere çirkin ithamda bulunmuştu...

Özge Özpirinçci'nin geçtiğimiz günlerde evinde düzenlediği doğum günü partisi sonrasında gerçekleşen polis baskını hâlâ konuşuluyor.
Özpirinçci, olayın ardından "Evimin duvarlarına tırmandılar, röportaj vermeyince magazinciler bizi ihbar etti" diyerek çığırtkanlık yaptı, ardından sevgilisi Burak Yamantürk de muhabir arkadaşlarımıza küfür etti.
O gece orada olan muhabirler ise polisi aramadıklarını, oyuncuların villanın bahçesinde müzik çalarak eğlendiklerini ve komşuların yüksek sesten şikayetçi olup polise ihbarda bulunduklarını söylüyor.
Muhabir arkadaşlarımız günlerdir sosyal medya hesaplarından da olay gecesi yaşanılanları tekrar tekrar paylaşıp Özge'ye 'Neden iftira atıyorsun?' diye soruyorlar. Benim de Özge'ye bir çift lafım var...
Keşke...Komşularınıza verdiğiniz rahatsızlık yüzünden polis baskınına uğramanızı, muhabirlere mal etmeseydin...
O kadar büyük bir magazin öznesi olmadığın için hiçbir magazin muhabirinin seni çekmek için duvarlara tırmanmayacağını bilseydin...
Senin doğum günün olmasına rağmen, 'O ya da bu röportaj versin' gibi cahil cahil konuşmasaydın...
"Eskiden bu haberlere üzülüyordum artık sinirleniyorum" mottonu sevgilin Burak Yamantürk muhabirlere küfrederken sergileseydin, keşke...