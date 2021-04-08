Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede müjdeli haberi veren çift, 40 gün önce ilk kızları Elif Özüm'e kavuştu.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşım | Video

KIZI İLE YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, sosyal medyadan mutluluklarını da gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı dün kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Bugün ise bir video paylaştı.