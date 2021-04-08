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Giriş Tarihi: 9.4.2021 00:27 Son Güncelleme: 9.4.2021 00:48

Ünlü şarkıcı ’den kızı ile duygusal paylaşım

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşım

Bir süre önce doğum yapan ünlü şarkıcı , kızı ile duygusal bir paylaşım yaptı. Kızı ile Nil Karaibrahimgil şarkısı eşliğinde dans eden Özbey'e sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte ünlü şarkıcı Merve Özbey'in kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşımı...

Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede müjdeli haberi veren çift, 40 gün önce ilk kızları Elif Özüm'e kavuştu.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşım | Video

KIZI İLE YENİ BİR PAYLAŞIM YAPTI

Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, sosyal medyadan mutluluklarını da gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı dün kızının yüzünü ilk kez gösterdi. Bugün ise bir video paylaştı.

BİNLERCE YORUM VE BEĞENİ GELDİ

Kızı ile Nil Karaibrahimgil şarkısı eşliğinde dans eden Özbey'e sosyal medyadan binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşım
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