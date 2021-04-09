Ünlü şarkıcı Merve Özbey’den kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşım | Video
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey, kızı Elif Özüm ile duygusal paylaşım yaptı.