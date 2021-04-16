Akıncı 'Acı Getirenler'in planını bozdu!

ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, 16'ncı bölümüyle yine izleyicileri kendine hayran bıraktı. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle geceye damga vuran Akıncı'da, bu hafta 'Acı Getirenler' bozguna uğradı.
'ACI GETİRENLER' PLANLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ
'Acı Getirenler', şehrin yer altını tamamıyla ele geçirmiş ve cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdi.
Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video
AKINCI PLANLARINI BOZDU
Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür! Akıncı bu planı bozarak 'Acı Getirenler'i bozguna uğratır.
AKINCI'NIN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Akıncı'nın 17. bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte merakla beklenen o fragman...
Akıncı 17. bölüm fragmanı... "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" | Video