Akıncı 'Acı Getirenler'in planını bozdu!

AKINCI PLANLARINI BOZDU

Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür! Akıncı bu planı bozarak 'Acı Getirenler'i bozguna uğratır.

AKINCI'NIN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Akıncı'nın 17. bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte merakla beklenen o fragman...

Akıncı 17. bölüm fragmanı... "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" | Video