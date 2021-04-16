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Giriş Tarihi: 17.4.2021 00:59 Son Güncelleme: 17.4.2021 01:12

Akıncı 'Acı Getirenler'in planını bozdu!

Akıncı 'Acı Getirenler'in planını bozdu!

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Akıncı', bu hafta 16'ncı bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini kendine hayran bırakan Akıncı'da bu hafta 'Acı Getirenler'in planı ele alındı. Şehrin yer altını tamamıyla ele geçiren 'Acı Getirenler'in 'yi gerçekten çok zor durumda bırakacağı bir baskın planı vardır ama bu plan Akıncı tarafından engellenir. İşte geceye damga vuran heyecan ve aksiyon dolu o sahne...

ATV'nin sevilen dizilerinden Akıncı, 16'ncı bölümüyle yine izleyicileri kendine hayran bıraktı. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle geceye damga vuran Akıncı'da, bu hafta 'Acı Getirenler' bozguna uğradı.

'ACI GETİRENLER' PLANLARI İÇİN HAREKETE GEÇTİ

'Acı Getirenler', şehrin yer altını tamamıyla ele geçirmiş ve cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdi.

Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video

AKINCI PLANLARINI BOZDU

Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür! Akıncı bu planı bozarak 'Acı Getirenler'i bozguna uğratır.

AKINCI'NIN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Akıncı'nın 17. bölüm fragmanı ise yayınlandı. İşte merakla beklenen o fragman...

Akıncı 17. bölüm fragmanı... "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" | Video

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Akıncı 'Acı Getirenler'in planını bozdu!
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