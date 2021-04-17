Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Akıncı', bu hafta 16'ncı bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini kendine hayran bırakan Akıncı'da bu hafta 'Acı Getirenler'in planı ele alındı. Şehrin yer altını tamamıyla ele geçiren 'Acı Getirenler'in Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacağı bir baskın planı vardır ama bu plan Akıncı tarafından engellenir. İşte geceye damga vuran heyecan ve aksiyon dolu o sahne...