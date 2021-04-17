Video Akıncı Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video

Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video

Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video
17.04.2021 | 00:40

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Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video 08:50
Akıncı 16. bölüm... 'Acı Getirenler'in planı başarısız oldu! | Video 17.04.2021 | 00:40
Akıncı 17. bölüm fragmanı... Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı! | Video 00:45
Akıncı 17. bölüm fragmanı... "Aynı düşmana karşı savaşıyoruz, Akıncı!" | Video 17.04.2021 | 00:26
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:04
Akıncı 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 16.04.2021 | 15:34
Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı... Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler! | Video 00:44
Akıncı 16. bölüm 2. fragmanı... "Acı getirenlerle Beyza'yı öldürenler aynı kişiler!" | Video 12.04.2021 | 23:19
Akıncı 16. bölüm fragmanı... Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım | Video 00:45
Akıncı 16. bölüm fragmanı... "Akıncı şehrin, ülkenin koruyucusu... Bundan sonra her gece sana cehennemi yaşatacağım" | Video 11.04.2021 | 22:51
Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 00:58
Akıncı 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 09.04.2021 | 14:02
Akıncı 15. bölüm fragmanı... Oyun bitti! | Video 00:44
Akıncı 15. bölüm fragmanı... "Oyun bitti!" | Video 03.04.2021 | 00:22
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli... | Video 00:45
Akıncı 14. bölüm 2. fragmanı... "Nergis Emiroğlu, senin inat edip gittiğin bu yol tehlikeli..." | Video 30.03.2021 | 01:07
Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 00:39
Akıncı 13. Yeni Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 26.03.2021 | 14:08
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı... Senin görevin bu şehri korumak! | Video 00:39
Akıncı 13. bölüm 2. fragmanı... "Senin görevin bu şehri korumak!" | Video 24.03.2021 | 00:22
Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 01:04
Akıncı 12. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 19.03.2021 | 13:54

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Akıncı', bu hafta 16'ncı bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Yine heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilerini kendine hayran bırakan Akıncı'da bu hafta 'Acı Getirenler'in planı ele alındı. Şehrin yer altını tamamıyla ele geçiren 'Acı Getirenler'in Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacağı bir baskın planı vardır ama bu plan Akıncı tarafından engellenir. İşte geceye damga vuran heyecan ve aksiyon dolu o sahne...

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