Kardeşlerim zirveye adını yazdırdı!

BERK SERBEST KALIR...

Asiye, eve dönüp eşyalarını toplamak ister... Melisa'dan Asiyelerin Adıyaman'a gideceğini öğrenen Doruk, soluğu kümeste alır ve Asiye'ye ilan-ı aşk eder. Birbirlerine duygularını itiraf eden ikili, duygusal bir vedalaşma yaşar.

Şengül, ne kadar saklamaya çalışsa da sonunda çocukların gideceklerini öğrenen Orhan, hasta yatağından kalkıp apar topar otogara gider. Kardeşlerin otobüsünün önünü keserek kalmaları için onları ikna eder. Sonrasında hepsini alarak kümese geri getirir. Şengül'ü de çocuklarla iyi geçinmesi konusunda sert bir dille uyarır.

Akif, Berk'in yurtdışında olan babasının isteğiyle olaya el koyar. Ömer ile konuşup, şikayetlerini geri çekmesi karşılığında para teklif eder. Ömer, başta kabul etmez fakat sonrasında ikna olarak parayı alır. Şikâyetini geri çekmesi üzerine Berk serbest kalır.