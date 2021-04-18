Kardeşlerim 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
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Başrollerini Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu ve Simge Selçuk’un paylaştığı Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor. Kardeşlerim yeni bölüm son fragmanı yayınlandı.