Hadise O Ses Türkiye koltuğundan da oldu! Hadise'nin yerine O Ses Türkiye'ye Aleyna Tilki mi jüri olacak?

Türk müziğinin güçlü seslerinden Ebru Gündeş, 11 yıldır evliliğini bitirmek için boşanma davası açmış, gerekçede ise eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Ortaya atılan iddialarda yasak aşk yaşayan ve Ebru Gündeş'in yakından tanıdığı kişinin sanatçının O Ses Türkiye'den de arkadaşı şarkıcı Hadise olduğu söylenmişti.