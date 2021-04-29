Türkiye ‘Kuruluş Osman’ izledi! Savcı Bey’in ölümü yürekleri dağladı!

Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 56'ncı bölümüne, Savcı Bey'in şehit düşmesi ve Osman Bey'in Togay ve Nikola'ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu.