Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
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Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 29.04.2021 | 11:06
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Sadakatsiz 27. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video 28.04.2021 | 15:22
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Kağıt Ev 2. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video 26.04.2021 | 16:20
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Kuruluş Osman 56. Bölüm 2.Fragmanı yayınlandı | Video 25.04.2021 | 13:50
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Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Gerçekler ortaya çıkıyor | Video 25.04.2021 | 11:59
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 61. Bölüm son fragmanı yayınlandı | Video 24.04.2021 | 13:55
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Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 56’ncı bölümüne, Savcı Bey’in şehit düşmesi ve Osman Bey’in Togay ve Nikola’ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu. Ve merakla beklenen Kuruluş Osman 57. Bölüm Fragmanı yayınlandı.