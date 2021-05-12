Son Dakika Magazin Haberleri: Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ın küfürler yağdırdığı olay ses kaydı! Seren Serengil yayınladı ortalık karıştı!

'Özcan'a söyleme seni işten atarım' diye tehdit ediyordu. Sürekli yalnız ve aç bırakıp arayıp sormuyordu. Gece geç geliyordu. Kuzey benimle yatıyordu. Kuzey'e ilgisi ve anne sevgisi yoktu. Benim en büyük hatam evlenip çocuk yapmak diyordu"