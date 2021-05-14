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Giriş Tarihi: 15.5.2021 02:23 Son Güncelleme: 15.5.2021 02:40

'ya damga vuran sahne! Nergis'in anne hasreti sona erdi

Akıncı'ya damga vuran sahne! Nergis'in anne hasreti sona erdi

ATV'nin sevilen dizilerinden , bu hafta sezon finali ile ekranlara geldi. Dizinin 20. bölümünde heyecan ve aksiyon yine doruktaydı. İzleyicileri kendisine hayran bırakan bu bölümde birçok aksiyon dolu gelişme yaşandı. 20. bölümde; Akıncı ailesinin büyük sırrı ortaya çıkarken Nergis annesine kavuştu ve kabusları sona erdi. Haritacıları ortadan kaldıran Akıncı, kadim dostu 'ın Haritacılar tarafından öldürülmesiyle adeta büyük bir üzüntü yaşadı. İşte sezon finalinde yaşananlar...

ATV'nin sevilen ve en çok takip edilen dizilerinden Akıncı, bu hafta sezon finaliyle izleyicilerin karşısına çıktı. 20. bölümde yaşananlar ise izleyicileri ekran başına kilitledi.

KEMAL'İN KIZINI KURTARDILAR

Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalıştı.

HARİTACILARA DARBE

Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindi. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulayıp durdu ve cevabı da sonunda buldu.

Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video

NERGİS'İN HASRETİ SONA ERDİ

Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başardı. Ama buraya giriş umduğundan da zor oldu. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım etmesiyle Nergis annesine kavuştu.

AİLE SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Akıncı, Haritacılar'la son oyunu oynarken, çok zorlu ve acılı bir savaş verdi. Ayrıca Fatih, Akıncı ailesinin, daha önce kendisinin bile bilmediği kadim bir sırrı olduğunu öğrendi.

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Akıncı'ya damga vuran sahne! Nergis'in anne hasreti sona erdi
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