Akıncı'ya damga vuran sahne! Nergis'in anne hasreti sona erdi

ATV'nin sevilen ve en çok takip edilen dizilerinden Akıncı, bu hafta sezon finaliyle izleyicilerin karşısına çıktı. 20. bölümde yaşananlar ise izleyicileri ekran başına kilitledi.
KEMAL'İN KIZINI KURTARDILAR
Kemal'in kızını kurtarmaya başaran Akıncı ve Orhan, Haritacılar'ın bir sonraki hedefini bulmaya çalıştı.
HARİTACILARA DARBE
Orhan bir sonraki hedefe onlardan önce ulaşırlarsa, Haritacılar'a son darbeyi vuracaklarına emindi. Akıncı ise Haritacılar'ın neden kendisinin peşinde olduğunu sorgulayıp durdu ve cevabı da sonunda buldu.
Akıncı’da sezon finaline damga vuran sahne... Nergis'in anne hasreti sona erdi! | Video
NERGİS'İN HASRETİ SONA ERDİ
Nergis annesinin tutulduğu yeri sonunda bulmayı başardı. Ama buraya giriş umduğundan da zor oldu. Bu konuda hiç beklemediği birisi kendisine yardım etmesiyle Nergis annesine kavuştu.