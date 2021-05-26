Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı ayrılığında ikinci perde! Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi!

Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan eski aşıklar Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Survivor Barış Murat Yağcı'nın Günaydın'a verdiği röportajın hemen ardından Nisa Bölükbaşı'ndan da bir hamle geldi.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!
Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi! | Video
"KÜÇÜK İNSANLAR KONUŞUR.."
Takipçilerinin dikkatini çeken paylaşımda Bölükbaşı, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." ifadelerini kullandı.
"BİTTİ GİTTİ"
Günaydın'a özel röportaj veren Survivor Barış Murat Yağcı, ayrılık ile ilgili soruların üzerine, "Kapı çok kapalı. Çilingir de açamaz o kapıyı. Şiddetli geçimsizlik (gülüyor). İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.