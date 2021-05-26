Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı ayrılığında ikinci perde! Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi!

"BİTTİ GİTTİ"

Günaydın'a özel röportaj veren Survivor Barış Murat Yağcı, ayrılık ile ilgili soruların üzerine, "Kapı çok kapalı. Çilingir de açamaz o kapıyı. Şiddetli geçimsizlik (gülüyor). İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.