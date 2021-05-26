Haberler Günaydın Haberleri Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı ayrılığında ikinci perde! Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi!
Giriş Tarihi: 26.5.2021 20:48 Son Güncelleme: 26.5.2021 20:55

ve ayrılığında ikinci perde! Nisa Bölükbaşı'ndan 'ya cevap gecikmedi!

Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı ayrılığında ikinci perde! Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi!

Barış 'nın 'a verdiği röportajda, "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın hemen ardından ise 'nın cevabı gecikmedi. Bölükbaşı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Bir süredir birlikte olan ve geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıklayan eski aşıklar Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Survivor Barış Murat Yağcı'nın Günaydın'a verdiği röportajın hemen ardından Nisa Bölükbaşı'ndan da bir hamle geldi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Nisa Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi! | Video

"KÜÇÜK İNSANLAR KONUŞUR.."

Takipçilerinin dikkatini çeken paylaşımda Bölükbaşı, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." ifadelerini kullandı.

"BİTTİ GİTTİ"

Günaydın'a özel röportaj veren Survivor Barış Murat Yağcı, ayrılık ile ilgili soruların üzerine, "Kapı çok kapalı. Çilingir de açamaz o kapıyı. Şiddetli geçimsizlik (gülüyor). İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Survivor Barış Murat Yağcı Nisa Bölükbaşı hakkında çok net konuştu: O kapı kapandı, çilingir de açamaz!
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Nisa Bölükbaşı ve Murat Yağcı ayrılığında ikinci perde! Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi!
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