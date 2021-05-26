Nisa Bölükbaşı'ndan Survivor Barış Murat Yağcı'ya cevap gecikmedi! | Video
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Survivor Barış Murat Yağcı'nın GÜNAYDIN'a verdiği röportajda, "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın hemen ardından ise Nisa Bölükbaşı'nın cevabı gecikmedi. Bölükbaşı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Küçük insanlar konuşur, büyük insanlar konuşulur." ifadelerini kullandı.