Yemeden içmeden 5 gün

■ Dünya olarak karanlık bir süreçten geçiyoruz. İnsanların gününü, hayatını güzelleştirecek bir şeyler yapmak gerekir diye düşündüm. Vassilis Saleas dünyanın kabul ettiği, çok saygı duyduğu bir klarnet virtüözü; Ege'den karşı yakadan... 'Yine bir Egeli sanatçının şarkısını seslendirmek nasıl olur?' diye düşündük, aklıma Sezen Aksu geldi. Onun şarkıları gerçekten klarnet ile bağlamaya çok yakışacak şarkılardı. 'Daphne' projesi böyle çıktı.■ Saleas'ın büyük hayranıyım. Kendisini gıyaben tanıyordum. Menajeri ile irtibat kurdum, sonra bana geri dönüş yaptı. "Vassilis senin çalışmalarını çok beğeniyormuş, sıcak baktı teklife" dedi. Teklif benden gitti, ama şimdi ondan bir sürü teklif geliyor.■ Benim çalışmalarım; hep konsept çalışmalardır. 94'te yaptığım 'Yedi Karanfil' öyleydi. Sonra yabancı bir şeyler yapma düşüncesiyle, yabancı şarkıları oluşturdum. Birkaç tane öyle albüm yaptıktan sonra Klasik Batı Müziği albümü yaptım. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 'Köprü ve Ötesi' projesini hayata geçirdim.■ Bağlamayı icat ettiğini düşünen, bağlamanın sahibi olduğunu düşünen bir kitle var ülkemizde. Bağlama sadece onların enstrümanı değil, bu ülkenin enstrümanı. Sadece muhafazakar kesimin sahiplenebileceği bir enstrüman da değil. Amacımız bu enstrümanı evrensel boyuta taşımak. Bunun için de yeniliğe açık olmalıyız.■ Pandemide hep ağır eserler yaptık. Sonra dinleyicilerim artık biraz gülsün istedim, hareketli bir şarkı olan 'Eller Kıskanır'ı çıkardık.■ Bağlama eğitimi aldım. Solistliği daha çok sevdiğim için onun üzerine yoğunlaştım. Keman eğitimi de aldım.■ Ahmet Kaya'nın 'Kendine İyi Bak' şarkısını okumak istedim. Sağ olsun Gülten Kaya izin verdi, telifi hallettik. Aslında şarkıyı deep house şeklinde yapmak istedik ama Gülten Hanım ona izin vermedi. O yüzden akustiğe döndük biz de.■ Geçtiğimiz aylarda gittiğim New York'ta zehirlendim. Beş gün hastanede yattım. Sadece serumla beslendim. Hastaneden çıkarken aynaya baktım ve "Bu sen değilsin" dedim kendi kendime. Şimdi toparlanma sürecindeyim.■ Pandemide derslerimi verip konservatuvarı bitirmeye karar verdim. Ben okulun en yaşlısı sanıyordum kendimi, benden daha yaşlı bir öğrencimiz daha varmış. Baktım hâlâ insanlar okuyor. İnşallah son sekiz dersimi de vereceğim.■ Popüler kültürde sound daha önemli artık. Hızlı üretim, hemen yapalım ve patlasın. Ben bir müziği patlasın diye değil, dinlensin diye yapıyorum. Hemen patlasın amacıyla yapılan işler uzun vadeli olmuyor.■ Babamı kaybettiğim gece sahneye çıkmıştım. Bir daha olsa böyle bir şey yapmazdım, acımı yaşardım. Bu kadar güçlü durmaya gerek yok!■ Orkestra arkadaşlarımın çoğu erkekti. Erkeklerle büyüdüğüm için erkek muhabbeti yapmayı öğrendim. Bazen duvarlar ördüm ve o duvarlar kalınlaştırdı beni. Feminen taraflarımı biraz törpüledim.