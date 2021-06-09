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Giriş Tarihi: 9.6.2021 23:03 Son Güncelleme: 9.6.2021 23:19

'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümüne damga vuran sahne: 'in intikamını aldı!

'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını aldı!

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 62'nci bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. 'Kuruluş Osman'ın bu bölümünde yine heyecan ve aksiyon dolu sahneler yer aldı. Dizinin merakla beklenen bu bölümünde , öldürülen 'in intikamını aldı ve Togay'ın cezasını kesti. İşte geceye damga vuran heyecan dolu o sahne...

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 62'nci bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde, 'i şehit eden Togay'ı ele geçiren , Togay ve sağ kolu Camuha'nın cezasını bizzat kesti.

'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette 'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra 'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

'Kuruluş Osman' 62'nci bölüm... Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını aldı! | Video

Osman Bey, Söğüt meydanında toplanan kalabalığa şu sözlerle seslendi ve Şeyh Edebalı'ya sodu: "Nice yiğit alpımızı, nice beyimizi türlü kahpelikle şehit eden; ekmeğimize, töremize tasallut eden bu eli kanlı katillerin yargusu için dinimiz ne emreder Şeyh Edebalı?" Şeyh Edebalı'nın cevabı " suresinde buyurduğu gibi Osman Bey. Kısasta sizin için hayır vardır" oldu.

Bunun üzerine Osman Bey, Togay'a son sözlerini sordu. Togay, Osman Bey'in önünde diz çökerek şu sözleri söyledi: "Bu topraklara babamın yarım bıraktığı işi tamamlamaya geldim. Neslini kurutmaya… 'ndan çıkan Gökbörü'nın önünde dizlerimin üstündeyim. Senden af dilemek için mi? Değil… 'ın yiğit kurtlarını, ruhlardan güç alan nice noyanı içindeki kutla dize getiren Gökbörü'ye duyduğum saygıdan. Seninle ilk karşılaşmamızda, beni mavi göğün altında parça parça edeceğini söylemiştin. Sözünde durasın Gökbörü. Geyhatu'nun avcı köpeği Togay'ı yendin. Dişlerinle, sürüne olan bağlılığınla beni alt ettin. Neslinin çıkıp geldiğin Tengri Dağı'nın adaletini yerine getiresin…"

Osman Bey, infazı gerçekleştirmek için hamle edecekken, Cerkutay, Bamsı Bey'in çifte kılıçlarını getirerek "Bamsı beyimin bana emanetleri. Nicedir vaktini beklerlerdi beyim…" dedi.

Bunun üzerine Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Osman Bey, infazın ardından ahaliye şu sözlerle seslendi: "… Canınıza, ekmeğinize, törenize, hangi dinden, hangi soydan gelirseniz gelin, tasallut edenlere hak ettiğini verdi. Düşmanlarımız ister cümle cihanla ittifak edip üzerimize gelsinler, ister türlü fitneyle kahpelikle bizi sırtımızdan vursunlar. Bu topraklar, üzerinde kardeşçe yaşayanlar oldukça, benim neslim var oldukça adalet ile ihya olacaktır. Ne Moğol'un, ne Bizans'ın gücü aksini galip kılmaya yetmeyecektir."

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'Kuruluş Osman'ın 62'nci bölümüne damga vuran sahne: Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını aldı!
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