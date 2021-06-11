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Giriş Tarihi: 11.6.2021 22:57 Son Güncelleme: 11.6.2021 23:08

, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu!

Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu!

'nin ve 'nin en fazla izlenen ve ilgi gören programı 'da bugün Havva Balıkçı'nın mutluluğu gözler önüne serildi. Eşi ’ın kendisini ve çocuklarını terk ettiğini söyleyen Havva, canlı yayında Esra Erol'a sığındı. Eşi Ayhan Yılmaz’ın kendinden yaşça büyük bir kadınla kaçtığını ifaden eden Havva Balıkçı’nın yüzünü ünlü sunucu güldürdü. Esra Erol, bugün canlı yayında Havva'ya bir sürpriz hazırladı. İşte Türkiye'nin bir anda gündemine oturan o güzel sürpriz...

ekranlarında yayınlanan "'da" programına katılan Havva Balıkçı eşi 'ın kendisini ve çocuklarını terk ettiğini söyleyerek Esra Erol'a sığındı.

YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Eşi Ayhan Yılmaz'ın kendinden yaşça büyük bir kadınla kaçtığını ifaden eden Havva Balıkçı'nın Esra Erol elinden tutarak yüzünü güldürdü.

Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu! | Video

EROL'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ

Erol, çocuklarıyla ortada kalan ve gidecek yeri olmayan Havva için canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla büyük bir sürpriz yaptı.

ESRA EROL HAVVA'NIN HAYATINA DOKUNDU!

Başarılı sunucu Havva'nın hayatına dokundu ve çocuklarıyla birlikte yeni bir hayatın kapılarını açtı. Erol, canlı yayında Havva'ya yeni evinin anahtarını teslim ederek bir kadının daha hayatına dokundu.

TÜRKİYE HAVVA İÇİN TEK YÜREK OLDU

"Sen beni cehennemden alıp cennete koydun. Allah senden razı olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.

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Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu!
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