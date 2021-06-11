ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına katılan Havva Balıkçı eşi Ayhan Yılmaz'ın kendisini ve çocuklarını terk ettiğini söyleyerek Esra Erol'a sığındı.
YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Eşi Ayhan Yılmaz'ın kendinden yaşça büyük bir kadınla kaçtığını ifaden eden Havva Balıkçı'nın Esra Erol elinden tutarak yüzünü güldürdü.
Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu! | Video
EROL'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ
Erol, çocuklarıyla ortada kalan ve gidecek yeri olmayan Havva için canlı yayında yeni evi ve eşyalarıyla büyük bir sürpriz yaptı.
ESRA EROL HAVVA'NIN HAYATINA DOKUNDU!
Başarılı sunucu Havva'nın hayatına dokundu ve çocuklarıyla birlikte yeni bir hayatın kapılarını açtı. Erol, canlı yayında Havva'ya yeni evinin anahtarını teslim ederek bir kadının daha hayatına dokundu.
TÜRKİYE HAVVA İÇİN TEK YÜREK OLDU
Havva Hanım "Sen beni cehennemden alıp cennete koydun. Allah senden razı olsun" diyerek teşekkürlerini iletti.