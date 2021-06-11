Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu! | Video

ATV'nin ve Türkiye'nin en fazla izlenen ve ilgi gören programı Esra Erol'da bugün Havva Balıkçı'nın mutluluğu gözler önüne serildi. Eşi Ayhan Yılmaz’ın kendisini ve çocuklarını terk ettiğini söyleyen Havva, canlı yayında Esra Erol'a sığındı. Eşi Ayhan Yılmaz’ın kendinden yaşça büyük bir kadınla kaçtığını ifaden eden Havva Balıkçı’nın yüzünü ünlü sunucu güldürdü. Esra Erol, bugün canlı yayında Havva'ya bir sürpriz hazırladı. İşte Türkiye'nin bir anda gündemine oturan o güzel sürpriz...