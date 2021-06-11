Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu! | Video
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Esra Erol, Havva ve çocuklarına yeni bir hayat kurdu! | Video 11.06.2021 | 22:59
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Çin’in Mars keşif aracı Zhurong, Kızıl Gezegen’den fotoğraf gönderdi | Video 11.06.2021 | 18:29
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Ülkü ocakları başkanına silahlı saldırıdan da Nurişler çıktı | Video 11.06.2021 | 16:15
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Düzce'de alkollü araç kullanan avukat, ceza yazan polislere isim sordu 11.06.2021 | 15:57
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İnsan yüzlü örümcek Türkiye’de 7. kez ortaya çıktı | Video 11.06.2021 | 15:26
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Linç edilmekten polis havaya ateş açarak kurtardı | Video 11.06.2021 | 15:20
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4 mevsimin yaşandığı Cennet ve Cehennem vadilerine yoğun ilgi | Video 11.06.2021 | 12:28
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19 kişi gözaltına alındı! "Nurişler" operasyonu polis kamerasında | Video 11.06.2021 | 12:31
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Metrobüste kendisine zarar veren şahıs ortalığı birbirine kattı | Video 11.06.2021 | 11:51
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ATV'nin ve Türkiye'nin en fazla izlenen ve ilgi gören programı Esra Erol'da bugün Havva Balıkçı'nın mutluluğu gözler önüne serildi. Eşi Ayhan Yılmaz’ın kendisini ve çocuklarını terk ettiğini söyleyen Havva, canlı yayında Esra Erol'a sığındı. Eşi Ayhan Yılmaz’ın kendinden yaşça büyük bir kadınla kaçtığını ifaden eden Havva Balıkçı’nın yüzünü ünlü sunucu güldürdü. Esra Erol, bugün canlı yayında Havva'ya bir sürpriz hazırladı. İşte Türkiye'nin bir anda gündemine oturan o güzel sürpriz...