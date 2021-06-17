Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!

Miss Turkey Güzellik Yarışması, bugüne dek onlarca kraliçe çıkarttı. Bazıları yaptığı projelerle, bazıları da unutulmalarıyla magazin tarihine adını yazdırdı.
Ancak isimleri her ne olursa olsun kraliçeler kazandıkları tacı bir yıl sonra devretti. Kraliçeler o tacı yalnızca bir yıl ellerinde tutabildiler. Ancak biri hariç; Miss Turkey 2019 birincisi Simay Rasimoğlu...
Simay Rasimoğlu, güzellik tacını taktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile karşılaştı. Pandemi tüm ezberlerimizi, alışkanlıklarımızı değiştirdi.
Ee tabi birçok organizasyon gibi Miss Turkey Güzellik Yarışması da 2020'de yapılamayınca Rasimoğlu, tacı elinde tutmaya devam etti. Böylece normal şartlarda bir yıl süren taç seremonisinin dışına çıkan ve tacını iki yıldır vermeyen Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, adını ilklere yazdırmış oldu.
Simay'ı sadece bu özelliğiyle değil, güzelliği ve eğitiminin yanı sıra yakınlarda rol alacağı dizi/sinema projeleriyle de hatırlayacağımızdan eminim. Yolu açık olsun...