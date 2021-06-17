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Giriş Tarihi: 17.6.2021 08:02 Son Güncelleme: 17.6.2021 08:10

birincisi ’nun tacı elinde kaldı!

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!

’nda bugüne dek görülmemiş bir olay yaşandı. Kraliçeler taçlarını yarışmadan bir yıl sonra yeni güzele devrediyordu ancak iki yıldır bu durum değişti. birinci seçildi. Yarışmanın ardından koronavirüs salgını başlayınca bütün organizasyonlar ertelendi. Güzellik yarışması düzenlenemeyince Rasimoğlu, tacı iki yıl elinde tutan ilk kraliçe oldu. Günaydın köşe yazarı bugünkü yazısında Simay Rasimoğlu’nu kaleme aldı. İşte o yazı …

, bugüne dek onlarca kraliçe çıkarttı. Bazıları yaptığı projelerle, bazıları da unutulmalarıyla magazin tarihine adını yazdırdı.

Ancak isimleri her ne olursa olsun kraliçeler kazandıkları tacı bir yıl sonra devretti. Kraliçeler o tacı yalnızca bir yıl ellerinde tutabildiler. Ancak biri hariç; birincisi ...

Simay Rasimoğlu, güzellik tacını taktıktan sonra tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ile karşılaştı. Pandemi tüm ezberlerimizi, alışkanlıklarımızı değiştirdi.

Ee tabi birçok organizasyon gibi Güzellik Yarışması da 2020'de yapılamayınca Rasimoğlu, tacı elinde tutmaya devam etti. Böylece normal şartlarda bir yıl süren taç seremonisinin dışına çıkan ve tacını iki yıldır vermeyen Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, adını ilklere yazdırmış oldu.

Simay'ı sadece bu özelliğiyle değil, güzelliği ve eğitiminin yanı sıra yakınlarda rol alacağı dizi/sinema projeleriyle de hatırlayacağımızdan eminim. Yolu açık olsun...

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Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
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