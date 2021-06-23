'Kuruluş Osman'da Osman Bey savaşın kaderini değiştirdi! “Son Türk ölmeden Türk’ün davası bitmez”

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu hafta yayınlanan 64'üncü bölümüyle yine izleyicilerini kendisine hayran bıraktı. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde, Sultan Mesud'un Konya'ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi.

OSMAN BEY PLAN KURDU

Bizans ordusunun temelini oluşturan, Dukas'ın komuta ettiği mızraklı ve kalkanlı Makedon askerlerini saf dışı bırakabilmek için strateji kuran Osman Bey, bu birliğin düzeninin bozulması ile düşman ordusunun dağılacağını hesapladı.