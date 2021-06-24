Video Kuruluş Osman 'Kuruluş Osman' 64. bölüm... Osman Bey savaşın kaderini değiştirdi! | Video

'Kuruluş Osman' 64. bölüm... Osman Bey savaşın kaderini değiştirdi! | Video

'Kuruluş Osman' 64. bölüm... Osman Bey savaşın kaderini değiştirdi! | Video
24.06.2021 | 01:20

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ATV'nin sevilen ve en çok izlenen fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu hafta 64'üncü bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen yeni bölümde yine heyecan doruktaydı. 64'üncü bölümde Sultan Mesud’un Konya’ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi. İşte geceye damga vuran o heyecan dolu sahne...

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