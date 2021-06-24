'Kuruluş Osman' 64. bölüm... Osman Bey savaşın kaderini değiştirdi! | Video
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'Kuruluş Osman' 64. bölüm... Osman Bey savaşın kaderini değiştirdi! | Video 24.06.2021 | 01:20
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Kuruluş Osman 64. Bölüm Sezon Finali Fragmanı yayınlandı 17.06.2021 | 12:11
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'Kuruluş Osman' 61. bölüm... Kayı Obası, Bamsı Bey’e böyle veda etti | Video 02.06.2021 | 22:22
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Kuruluş Osman 60. bölüm... Bamsı Bey'in ölümü damga vurdu! | Video 27.05.2021 | 01:38
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Kuruluş Osman 60. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 26.05.2021 | 14:01
ATV'nin sevilen ve en çok izlenen fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman' bu hafta 64'üncü bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen yeni bölümde yine heyecan doruktaydı. 64'üncü bölümde Sultan Mesud’un Konya’ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi. İşte geceye damga vuran o heyecan dolu sahne...