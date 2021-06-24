"STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"

Subaşı yaptığı bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Instagramdan yeni bir paylaşım yaptı ve acı haber kamuoyuna duyudu. Subaşı açıklamasında, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu." dedi.