Son dakika: Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakteri Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum

"DUYGULARIMI ANLATMAYA NE KELİMELER NE DE CÜMLELER YETER"

Vefatının ardından sosyal medyada mesaj yayımlayan Osman Cavcı, "Duygularımı anlatmaya ne kelimeler ne de cümleler yeter babam. Şu üç günlük dünyada şöyle geçmişe baktığımda ne çok şey öğrenmişim meğer senden diyorum, ne kadar şanslıymışım seni tanıma fırsatım olduğu için ustam. Bana öğrettiklerin, bana babacan bakışların ve sözlerin ebediyen benimle kalacak. Çok üzgünüm çok mekanın cennet olsun büyük usta" yazdı.

Sayıner, sağlık sorunları yaşamadan önce İzmir Karşıyaka'da Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezinde tiyatro gösterimi sunuyordu.