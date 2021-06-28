Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi! 28.06.2021 | 00:58
02:30
Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi! 27.06.2021 | 23:46
00:19
Nusaybin'de foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı 27.06.2021 | 20:41
02:01
00:29
İzmir'de vatandaş CHP'ye isyan etti: Bıktık artık 27.06.2021 | 17:57
01:30
Hava Durumu 27-06-2021 27.06.2021 | 08:00
18:52
09:26
Başkan Erdoğan "CHP her adımın önünü kesti" 26.06.2021 | 15:51
02:49
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kanal İstanbul'da ilk köprünün temelini attı 26.06.2021 | 15:40
31:55
09:42
04:13
04:01
01:40
02:00
23:53
01:30
Hava Durumu 26-06-2021 26.06.2021 | 08:00
16:56
39:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hatay'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar 25.06.2021 | 16:13
Türk sinemasının acı kaybı. Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Sayıner, İHA'ya yaptığı röportajda, "Bizimkiler’de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" demişti. Sayıner'in cenazesinin salı günü defnedileceği öğrenildi.