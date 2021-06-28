Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi!

Türk sinemasının acı kaybı. Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, yaşamını yitirdi. Sayıner, İHA'ya yaptığı röportajda, "Bizimkiler’de oynayan 23 arkadaşım vefat etti. Neredeyse bir tek ben kaldım. Ben de sıramı bekliyorum" demişti. Sayıner'in cenazesinin salı günü defnedileceği öğrenildi.