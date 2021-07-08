Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Kuzey Ege'de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etraftaki ağaçlara sıçradı.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye; Bozcaada, Ezine, Geyikli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildi. Yangın geniş alana yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.
Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video
BELEDİYEDEN 'SU TANKERİ OLANLAR YARDIMA GELSİN' ÇAĞRISI
Söndürme çalışmaları devam ederken Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden 'Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin' çağrısı yapıldı.
ÜNLÜ ŞARKICI YUSUF GÜNEY DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI
Öte yandan, tatilini Bozcaada'da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.