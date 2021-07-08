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Giriş Tarihi: 8.7.2021 19:07 Son Güncelleme: 8.7.2021 19:09

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

İHA
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına zamanında müdahale edildi ve soğurma çalışmaları başlatıldı. Bu yangın söndürme çalışmalarına ise ünlü sanatçı Yusuf Güney de dahil oldu. İşte detaylar...

Kuzey Ege'de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etraftaki ağaçlara sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye; Bozcaada, Ezine, Geyikli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildi. Yangın geniş alana yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video

BELEDİYEDEN 'SU TANKERİ OLANLAR YARDIMA GELSİN' ÇAĞRISI

Söndürme çalışmaları devam ederken Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden 'Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin' çağrısı yapıldı.

ÜNLÜ ŞARKICI YUSUF GÜNEY DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Öte yandan, tatilini Bozcaada'da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yangın yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğurma çalışmaları sürüyor.

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı!
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