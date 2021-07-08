Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı!

Kuzey Ege'de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etraftaki ağaçlara sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye; Bozcaada, Ezine, Geyikli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildi. Yangın geniş alana yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.

Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video