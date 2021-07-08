Video Yaşam Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video

Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video

Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı | Video
08.07.2021 | 18:51

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Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Pavli Çamlığı’nda çıkan yangının söndürülme çalışmalarına katıldı.

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Kuzey Ege'de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etraftaki ağaçlara sıçradı.

Bölgeye; Bozcaada, Ezine, Geyikli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildi. Yangın geniş alana yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü.


BELEDİYEDEN 'SU TANKERİ OLANLAR YARDIMA GELSİN' ÇAĞRISI


Söndürme çalışmaları devam ederken Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden 'Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin' çağrısı yapıldı. Öte yandan, tatilini Bozcaada'da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğurma çalışmaları sürüyor.

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