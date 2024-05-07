Nazilli’de alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu | Video 07.05.2024 | 10:34 Aydın’ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri denetimlerine devam ederken, bir ayda alkollü araç kullanan 48 şahsın ehliyetine el konuldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nazilli polisi içkili eğlence yerleri ve umuma açık yer denetimlerini sıklaştırdı. Başta kamu düzeni ve suçun önlenmesi olmak üzere Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 ayda 13 farklı alkollü mekana 63 adet idari işlem yapıldı. Öte yandan yine son 1 ayda alkollü araç kullanmaktan 48 şahsın ehliyetine el konuldu. Denetimlerin hız kesmeden aralıksız artarak devam edeceği öğrenildi.