Maraşlı’yı nasıl bir son bekliyor? Maraşlı’nın 26. Bölümünde (Final) bakın neler olacak?

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.
Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?
Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...
Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?