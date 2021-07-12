Haberler Günaydın Haberleri Maraşlı’yı nasıl bir son bekliyor? Maraşlı’nın 26. Bölümünde (Final) bakın neler olacak?
Giriş Tarihi: 12.7.2021 11:48 Son Güncelleme: 12.7.2021 11:49

Maraşlı’yı nasıl bir son bekliyor? Maraşlı’nın 26. Bölümünde (Final) bakın neler olacak?

Maraşlı’yı nasıl bir son bekliyor? Maraşlı’nın 26. Bölümünde Final bakın neler olacak?

Ekranları sevilen dizisi Maraşlı 26. Bölümüyle final yapıyor. Atv ekranlarının iddialı dizisi Maraşlı final kararı ile sevenlerini üzdü. Başrollerinde Alina Boz ve Burak Deniz’in yer aldığı yapımda izleyenler bir sezon boyunca aşk, aksiyon ve heyecana adeta doydu. Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur’u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail’i anlatır. Mahur, Mehmet’i kardeşi İsmail’in mezarına götürmek ister. Maraşlı’nın 26. Bölümünde (Final) bakın neler olacak?

Maraşlı kimliğinden kopamayan Mehmet İnce, hastaneden kaçar. Kim olduğunu anlatmak için Mahur'u doğduğu eve getirir. Annesini, babasını ve hatta kardeşi İsmail'i anlatır. Mahur, Mehmet'i kardeşi İsmail'in mezarına götürmek ister.

Mehmet, kardeşinin mezarını ziyaret ederek, geçmişinin yükününden kurtulabilecek midir?

Maraşlı SON FİNAL 26. Bölüm (13 Temmuz 2020 Salı) Son Fragmanı izle! Maraşlı'dan muhteşem final! Yürek yakan veda...

Annesini kaybeden Savaş, her yerde Hurdacı'yı arar. Hurdacı, Kadir ile kaçış planı yapmaktadır. Savaş, Hurdacı'dan intikamını almak için Maraşlı'yı öldürmeye karar verir. Gözü iyice kararan Savaş, amacına ulaşabilecek midir?

Maraşlı, Hurdacı'nın kaçmak üzere olduğunun haberini alır. Annesi ve kardeşinin öcünü almak ve Mahur'la yeni bir hayata başlamak isteyen Maraşlı'yı büyük finalde nasıl bir son beklemektedir?

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Maraşlı’yı nasıl bir son bekliyor? Maraşlı’nın 26. Bölümünde (Final) bakın neler olacak?
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