Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…

"Şeyma'yı bıraktım" diyen Meedo... Şeyma seni terk etti, sen onu terk etmedin! Manasız ego yapmana gerek yok, rahat ol... 'Meedo-Şeyma' konusunda SABAH Ekler'in ortaya koyduğu ciddi bir gazetecilik başarısıydı. Ve yine Ekler Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve bol ödüllü ekibi şaşırtmayarak bu konuda da farkını ortaya koydu. Bu ekibin parçası olmak her zaman ayrıcalık...