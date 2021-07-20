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Giriş Tarihi: 20.7.2021 09:55 Son Güncelleme: 20.7.2021 10:14

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim demişti! Gerçek ortaya çıktı…

Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile birlikteliğe başlayan Şeyma Subaşı, özel hayatındaki gelişmelerle son dönemde magazin gündeminden düşmüyor. Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden aldığı evlilik teklifini kabul etmişti. Jet hızıyla evlilik hazırlıklarına başlayan Subaşı, çok geçmemişti ki Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı ve bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsaloussi, bu gelişmeler sonrası ilk kez Sabah Cumartesi'ye konuşmuştu. Açıklamalarıyla bombayı patlatan Alsaloussi, "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti. Günaydın köşe yazarı Ömer Karahan bugünkü yazısında Mohammed Alsaloussi ile Şeyma Subaşı’nı kaleme aldı. İşte o yazı…

Şeyma Subaşı'nın 'dolandırıcı' olarak anılan sevgilisi Mohammed Alsalouss bizim için tam bir bilmeceydi. Şeyma Subaşı sosyal medyaya fotoğraf koyuyor, her geçen gün servetine daha da yaklaşıyorduk ki, büyük bir balon gerçeği ortaya çıktı! SABAH Ekler'de 'Keyfekeder' başlıklı yazılarıyla son günlerde hafta sonu bağımlılığı yapan Sonat Bahar, Meedo'yu bir sağa bir sola yatırdı.

Önce Mısırlı bir gazeteciyle Meedo'yu konuşup ailesinin Mısır'da piramitleri olmadığını ortaya çıkardı Sonat... Keyfekeder köşesini okuyan Şeyma Subaşı hemen ilişkisini sonlandırdı.

Akabinde Meedo, Sonat Bahar'ı arayarak "Ben dolandırıcı değilim, gerçek ortaya çıksın. Lütfen beni dinle" diyerek ilk kez açıklamada bulundu. SABAH Cumartesi'de Meedo'nun açıklamalarının her biri ayrı ayrı manşet niteliğinde... Sonat'ı yüz yüze tebrik etmiştim ancak buradan da kutluyorum.

Meedo, faturalar, kredi kartı harcamaları gibi gibi birçok şeyi ispat edebileceğini, asla dolandırıcı olmadığını söylüyor. Subaşı'nı çok sevdiğini ancak sosyal medyada yaşama hastalığının ilişkiyi zedelediğini anlatıyor.

"Kötü biri değilim" diyor. Konuşuyor da konuşuyor... Meedo, bugüne dek aklın neredeydi? Subaşı dün neyse bugün de oydu ve sen bunu bilerek bir ilişkiye başladın.

"Şeyma'yı bıraktım" diyen Meedo... Şeyma seni terk etti, sen onu terk etmedin! Manasız ego yapmana gerek yok, rahat ol... 'Meedo-Şeyma' konusunda SABAH Ekler'in ortaya koyduğu ciddi bir gazetecilik başarısıydı. Ve yine Ekler Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik ve bol ödüllü ekibi şaşırtmayarak bu konuda da farkını ortaya koydu. Bu ekibin parçası olmak her zaman ayrıcalık...

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Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi "Şeyma'dan ayrılmayı isteyen bendim" demişti! Gerçek ortaya çıktı…
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