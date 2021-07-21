Önceki akşam Alişan'ı yasa boğan bir son dakika haberi geldi. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.