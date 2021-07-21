Önceki akşam Alişan'ı yasa boğan bir son dakika haberi geldi. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş (41) Maslak'ta tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın vefatının ardından birçok ünlü isim, Alişan'a başsağlığı diledi.
Acı haberle yıkılan Alişan ve yakınları hastaneye akın etti.
İKİ ÇOCUĞU VARDI
Yaklaşık bir aydır koronavirüs tedavisi gören Selçuk Tektaş'ın durumu bir kaç gündür kritik noktada seyrediyordu.
2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil Sosyal medya hesabından duyurdu.
Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!