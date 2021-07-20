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Haberler Galeri Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!
Giriş Tarihi: 20.07.2021 10:40 Güncelleme Tarihi: 20.07.2021 10:58

Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol'un Selçuk Tektaş için sosyal medyadan yaptığı son paylaşım magazin gündemine son dakika olarak düştü. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti. Alişan'ın eşi Buse Varol'dan yürekli dağlayan bir bayram mesajı geldi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu...

Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.

Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

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Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti.

Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Alişan'ın eşi Buse Varol "Tam kapının önünde bekliyoruz ve bizi hissettiğini biliyoruz... Canım Selçuğum..." sözleri ile paylaşımda bulunmuştu.

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