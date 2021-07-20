Son Dakika Haberler: Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu… Buse Varol sosyal medyadan paylaştığı bayram mesajıyla yürekleri dağladı!

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol'un Selçuk Tektaş için sosyal medyadan yaptığı son paylaşım magazin gündemine son dakika olarak düştü. Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmiş, ünlü ismin koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Selçuk Tektaş'a son olarak yengesi Buse Varol hastane bahçesinden seslenmişti. Alişan'ın eşi Buse Varol'dan yürekli dağlayan bir bayram mesajı geldi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'ın son sağlık durumu...