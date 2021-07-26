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Giriş Tarihi: 26.7.2021 10:22 Son Güncelleme: 26.7.2021 10:41

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay sözler: Şeytan görsün yüzünü!

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay sözler: Şeytan görsün yüzünü!

Pandemi sonrası konser vermeye başlayan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar eski eşi Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna verdiği yanıt ile gündeme oturdu. İşte İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç'ın sitem dolu sözleri...

İstanbul Şile'de konser veren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"EVİME HACİZ GETİRTTİ"

Snob Magazin'in haberine göre, Serdar Ortaç, boşandığı eski eşi Chloe Loughnan'a 700 bin TL nafaka ödediğini buna rağmen dava açtığını ve evine haciz getirttiğini söyledi.

Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: "Şeytan görsün yüzünü" | Video

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

"ONDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMADIĞIM İÇİN KISMETLİYMİŞİM"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

Son olarak futbolcu Andy O'Connell ile aşk yaşayan güzel modelin eski eşine ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

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Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe Loughnan'a olay sözler: Şeytan görsün yüzünü!
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