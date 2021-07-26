Serdar Ortaç'tan eski eşi Chloe hakkında zehir zemberek açıklamalar: "Şeytan görsün yüzünü" | Video

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan 2019 yılında boşanan Serdar Ortaç, eski eşiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi. Bugüne kadar Chloe'ye 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.