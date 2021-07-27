Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!

Son Dakika Magazin Haberleri... 20 gün boyunca hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm sanat camiası baş sağlığı diledi.
ALİŞAN HER GÜN MEZARINI ZİYARET ETTİ
Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan ve ailesi kardeşi Selçuk Tektaş'ı her gün mezarı başında ziyaret etti.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu! | Video
HERKESİ YASA BOĞDU
Bugün Selçuk Tektaş'ın vefatının yedinci günü. Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi Teşvikiye Camii'de mevlid okuttu. Ailenin ve anne Suzan Tektaş'ın gözyaşları başta Alişan olmak üzere herkesi yasa boğdu.
MEVLİDE YAKIN DOSTLARI KATILDI
Mevlit programına başta Alişan ve ailesi olmak üzere çok sayıda yakın dostları katıldı.