Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!

Son Dakika Magazin Haberleri... 20 gün boyunca hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm sanat camiası baş sağlığı diledi.

ALİŞAN HER GÜN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan ve ailesi kardeşi Selçuk Tektaş'ı her gün mezarı başında ziyaret etti.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu! | Video