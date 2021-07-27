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Giriş Tarihi: 27.7.2021 22:04 Son Güncelleme: 27.7.2021 22:05

Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!

Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!

Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, kardeşinin mevlidini Teşvikiye Camii'nde okuttu. Selçuk Tektaş’ın vefatının yedinci gecesi sebebiyle Teşvikiye Camii'nde mevlit okundu. Suzan Tektaş, gözyaşlarına boğulurken Alişan annesini teselli etmeye çalıştı. Akşam ezanını da Alişan okudu. İşte detaylar...

Son Dakika Magazin Haberleri... 20 gün boyunca hastanede koronavirüs tedavisi gören ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Selçuk Tektaş'ın vefatı nedeniyle başta Başkan Erdoğan olmak üzere tüm sanat camiası baş sağlığı diledi.

ALİŞAN HER GÜN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Kardeşinin vefatıyla yıkılan Alişan ve ailesi kardeşi Selçuk Tektaş'ı her gün mezarı başında ziyaret etti.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu! | Video

HERKESİ YASA BOĞDU

Bugün Selçuk Tektaş'ın vefatının yedinci günü. Ünlü şarkıcı Alişan ve ailesi Teşvikiye Camii'de mevlid okuttu. Ailenin ve anne Suzan Tektaş'ın gözyaşları başta Alişan olmak üzere herkesi yasa boğdu.

MEVLİDE YAKIN DOSTLARI KATILDI

Mevlit programına başta Alişan ve ailesi olmak üzere çok sayıda yakın dostları katıldı.

ALİŞAN'IN ANNESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Annesine sarılan şarkıcı da gözyaşlarına hakim olamadı. Alişan, namazdan sonra annesinin yanına giderek, teselli etmeye çalıştı.

AKŞAM EZANINI ALİŞAN OKUDU

Ayrıca Akşam ezanını ünlü şarkıcı Alişan'ın okuması da dikkatlerden kaçmadı.

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Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu!
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