Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan kardeşinin mevlidine katıldı! Alişan akşam ezanını okudu! | Video
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Son Dakika Magazin Haberleri... Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü şarkıcı Alişan, kardeşinin mevlidini Teşvikiye Camii'nde okuttu. Selçuk Tektaş’ın vefatının yedinci gecesi sebebiyle Teşvikiye Camii'nde mevlit okundu. Suzan Tektaş, gözyaşlarına boğulurken Alişan annesini teselli etmeye çalıştı. Akşam ezanını da Alişan okudu. İşte detaylar...