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Video Yaşam İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video
İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video

İzmir'de 9 milyon 500 TL değerinde tarihi eserler ele geçirildi | Video

06.05.2024 | 10:53

İzmir’in 3 ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserler ele geçirildi.

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler; Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde baskınlar yaptı. 8 ikamet ve 1 iş yerine yapılan operasyonda; Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler, iki antika toplu tabanca, üç adet antika kılıç ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 9 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilirken, adli işlem başlatılan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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