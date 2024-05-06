Edanur Gezer’in ölümünde bilirkişi raporu ortaya çıktı: Facia göz göre göre gelmiş | Video
İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışma yaptığı parkta açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, mühendis Furkan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. SABAH'ın ulaştığı bilirkişi raporu ise Edanur'un ölümündeki ihmali gözler önüne serdi.
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