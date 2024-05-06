100 bin kişiyi zehirleyeceklerdi! Bursa polisi rekor oranda uyuşturucu ele geçirdi | Video
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa tarihinin en yüklü metamfetamin uyuşturucu maddesini ele geçirdi. 100 bin kişiyi zehirlemeye hazırlanan 2'si yabancı 4 uyuşturucu baronunu İstanbul'daki evlerinde operasyonla yakalayan Bursa polisi, şüpheli şahısların ev ve arabalarında yaptığı aramalarda 27 kilo 165 gram metamfetamini piyasaya sürülmeden yakaladı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan ikisi yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım şüphelileri izleyen polis ekipleri, 4 şahsın İstanbul'da ikamet ettiğini tespit etti. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle şafak vakti düğmeye basan ekipler, uyuşturucu baronları S.D., A.O., T.O. ve M.K.G.'yi ikametlerinde kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 27 kilo 165 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar İstanbul'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere Bursa'ya getirildi. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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