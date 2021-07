Manavgat'taki yangın Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçradı! Gözyaşları içinde yardım isteyen Tuğba Özay felç geçirdi!

Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz...