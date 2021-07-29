Haberler Günaydın Haberleri Manavgat'taki yangın Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçradı! Gözyaşları içinde yardım isteyen Tuğba Özay felç geçirdi!
Giriş Tarihi: 29.7.2021 11:07 Son Güncelleme: 29.7.2021 11:36

Manavgat'taki yangın Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçradı! Gözyaşları içinde yardım isteyen Tuğba Özay felç geçirdi!

Manavgat'taki yangın Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçradı! Gözyaşları içinde yardım isteyen Tuğba Özay felç geçirdi!

Turizm cenneti Antalya Manavgat'ta dün öğle saatlerinde başlayan yangın, yerleşim yerlerine sıçradı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü Antalya Manavgat'ta eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde yardım isteyen Özay, sinir krizi geçirdi. Yaşananlar karşısında büyük bir üzüntü yaşayan Tuğba Özay, felç geçirdiğini duyurdu. Hastanede odasından paylaşım yapan eski manken "Kollarım hiçbir yerim tutmuyor" ifadelerini kullandı.

Dün öğle saatlerinde Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede çiftliği bulunan eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü.

Tuğba Özay sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu.

Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı.

Yolda, sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğba Özay ağlayarak çiftliğinin yandığını şu sözlerle dile getirdi:

Ünlü Manken Tuğba Özay Antalya Manavgat'taki yangın dehşetini gözyaşları içinde böyle anlattı

Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz...

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini açıkladı.

Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak; Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor.

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Manavgat'taki yangın Tuğba Özay'ın çiftliğine de sıçradı! Gözyaşları içinde yardım isteyen Tuğba Özay felç geçirdi!
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