Haberler Günaydın Haberleri Seda Sayan'dan hastane odasında duygu yüklü paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
Giriş Tarihi: 30.7.2021 08:36 Son Güncelleme: 30.7.2021 08:36

Seda Sayan'dan hastane odasında duygu yüklü paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...

Seda Sayan'dan hastane odasında duygu yüklü paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Hala hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız ile eşi evliliklerinden 15 yılı geride bıraktı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan, ablası ile eniştesinin 15. evlilik yıl dönümlerinde hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı yayınladı. Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirdi...

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Hala hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız ile eşi evliliklerinden 15 yılı geride bıraktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan, ablası ile eniştesinin 15. evlilik yıl dönümlerinde hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı yayınladı.

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirdi...

Seda Sayan'dan duygusal paylaşım! Hastane odasında sürpriz kutlama...

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Seda Sayan'dan hastane odasında duygu yüklü paylaşım! Hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...
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